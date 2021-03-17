Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 938 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 80.428.572.000 11,42 Koç Holding 62.433.809.991 1,35 Ereğli Demir Çelik 59.080.000.000 1,48 Enka İnşaat 46.088.000.000 0,94 Bim Mağazalar 43.688.040.000 6,09 ASELSAN 39.307.200.000 2,20 İskenderun Demir Çelik 38.570.000.000 1,75 Garanti Bankası 37.548.000.000 0,60 Sasa Polyester 36.802.200.000 12,75 Turkcell 36.520.000.000 1,76 Akbank 31.772.000.000 0,50 Türk Telekom 28.385.000.000 2,36 Tüpraş 26.444.267.520 2,31 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,39 Gübre Fabrikaları 26.102.100.000 24,16 Arçelik 24.664.079.483 1,78 Şişe Cam 24.413.816.028 1,10 Yapı ve Kredi Bankası 22.975.979.492 0,48 Sabancı Holding 21.465.049.354 0,56 Türk Hava Yolları 20.451.600.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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