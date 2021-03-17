Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 935 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 80.428.572.000 11,42 Koç Holding 61.064.425.044 1,32 Ereğli Demir Çelik 59.290.000.000 1,49 Enka İnşaat 44.968.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.505.880.000 6,06 ASELSAN 38.896.800.000 2,18 İskenderun Demir Çelik 38.135.000.000 1,73 Sasa Polyester 37.366.600.000 12,95 Garanti Bankası 36.750.000.000 0,59 Turkcell 36.212.000.000 1,74 Akbank 31.148.000.000 0,50 Türk Telekom 27.685.000.000 2,30 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,38 Tüpraş 25.793.177.600 2,25 Gübre Fabrikaları 25.617.800.000 23,71 Arçelik 24.393.788.201 1,77 Şişe Cam 24.321.919.606 1,10 Yapı ve Kredi Bankası 22.722.567.954 0,48 Sabancı Holding 20.832.524.136 0,55 Türk Hava Yolları 20.079.000.000 0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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