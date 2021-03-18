Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 923 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 75.410.559.000 10,71 Koç Holding 59.542.886.214 1,28 Ereğli Demir Çelik 59.185.000.000 1,49 Enka İnşaat 44.632.000.000 0,91 Bim Mağazalar 43.961.280.000 6,13 ASELSAN 38.988.000.000 2,18 İskenderun Demir Çelik 38.019.000.000 1,73 Garanti Bankası 37.590.000.000 0,61 Sasa Polyester 37.051.200.000 12,84 Turkcell 36.410.000.000 1,75 Akbank 31.616.000.000 0,50 Türk Telekom 27.930.000.000 2,32 İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,39 Tüpraş 26.068.638.720 2,28 Gübre Fabrikaları 25.384.000.000 23,50 Arçelik 24.177.555.175 1,75 Şişe Cam 23.954.333.919 1,08 Yapı ve Kredi Bankası 23.144.920.518 0,49 Sabancı Holding 21.097.776.647 0,56 Türk Hava Yolları 19.623.600.000 0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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