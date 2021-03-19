Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

19.03.2021 18:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan80.147.844.00011,38
Koç Holding58.173.501.2671,26
Ereğli Demir Çelik57.190.000.0001,44
Enka İnşaat43.904.000.0000,89
Bim Mağazalar43.718.400.0006,09
ASELSAN37.323.600.0002,09
Garanti Bankası37.212.000.0000,60
Sasa Polyester35.955.600.00012,46
İskenderun Demir Çelik35.786.000.0001,63
Turkcell34.870.000.0001,68
Akbank30.784.000.0000,49
Türk Telekom26.845.000.0002,23
Gübre Fabrikaları25.851.600.00023,93
İş Bankası (C)25.784.828.1000,38
Tüpraş25.192.171.5202,20
Arçelik23.636.972.6111,71
Şişe Cam23.586.748.2331,06
Yapı ve Kredi Bankası22.384.685.9030,47
Sabancı Holding20.383.635.2710,54
Türk Hava Yolları19.030.200.0000,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ford Otosan, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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