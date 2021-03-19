Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 80.147.844.000 11,38 Koç Holding 58.173.501.267 1,26 Ereğli Demir Çelik 57.190.000.000 1,44 Enka İnşaat 43.904.000.000 0,89 Bim Mağazalar 43.718.400.000 6,09 ASELSAN 37.323.600.000 2,09 Garanti Bankası 37.212.000.000 0,60 Sasa Polyester 35.955.600.000 12,46 İskenderun Demir Çelik 35.786.000.000 1,63 Turkcell 34.870.000.000 1,68 Akbank 30.784.000.000 0,49 Türk Telekom 26.845.000.000 2,23 Gübre Fabrikaları 25.851.600.000 23,93 İş Bankası (C) 25.784.828.100 0,38 Tüpraş 25.192.171.520 2,20 Arçelik 23.636.972.611 1,71 Şişe Cam 23.586.748.233 1,06 Yapı ve Kredi Bankası 22.384.685.903 0,47 Sabancı Holding 20.383.635.271 0,54 Türk Hava Yolları 19.030.200.000 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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