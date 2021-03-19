Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|80.147.844.000
|11,38
|Koç Holding
|58.173.501.267
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|57.190.000.000
|1,44
|Enka İnşaat
|43.904.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|43.718.400.000
|6,09
|ASELSAN
|37.323.600.000
|2,09
|Garanti Bankası
|37.212.000.000
|0,60
|Sasa Polyester
|35.955.600.000
|12,46
|İskenderun Demir Çelik
|35.786.000.000
|1,63
|Turkcell
|34.870.000.000
|1,68
|Akbank
|30.784.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|26.845.000.000
|2,23
|Gübre Fabrikaları
|25.851.600.000
|23,93
|İş Bankası (C)
|25.784.828.100
|0,38
|Tüpraş
|25.192.171.520
|2,20
|Arçelik
|23.636.972.611
|1,71
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.384.685.903
|0,47
|Sabancı Holding
|20.383.635.271
|0,54
|Türk Hava Yolları
|19.030.200.000
|0,48
Kaynak: AA
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