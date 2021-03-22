Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 746 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|74.919.285.000
|10,64
|Koç Holding
|52.391.653.713
|1,13
|Ereğli Demir Çelik
|51.485.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|42.392.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|39.680.520.000
|5,53
|ASELSAN
|35.066.400.000
|1,96
|Sasa Polyester
|34.860.000.000
|12,08
|İskenderun Demir Çelik
|33.640.000.000
|1,53
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,54
|Turkcell
|31.416.000.000
|1,51
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,02
|Gübre Fabrikaları
|23.881.000.000
|22,11
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,34
|Tüpraş
|22.750.584.320
|1,99
|Arçelik
|21.758.448.201
|1,57
|Şişe Cam
|21.442.498.393
|0,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,42
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,48
|Koza Altın
|17.537.500.000
|2,32
Kaynak: AA
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