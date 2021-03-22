Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 746 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 74.919.285.000 10,64 Koç Holding 52.391.653.713 1,13 Ereğli Demir Çelik 51.485.000.000 1,29 Enka İnşaat 42.392.000.000 0,86 Bim Mağazalar 39.680.520.000 5,53 ASELSAN 35.066.400.000 1,96 Sasa Polyester 34.860.000.000 12,08 İskenderun Demir Çelik 33.640.000.000 1,53 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,54 Turkcell 31.416.000.000 1,51 Akbank 27.716.000.000 0,44 Türk Telekom 24.290.000.000 2,02 Gübre Fabrikaları 23.881.000.000 22,11 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,34 Tüpraş 22.750.584.320 1,99 Arçelik 21.758.448.201 1,57 Şişe Cam 21.442.498.393 0,97 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,42 Sabancı Holding 18.363.635.379 0,48 Koza Altın 17.537.500.000 2,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü

Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira

Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı

Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı