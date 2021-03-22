Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.147.096.000 10,24 Koç Holding 52.391.653.713 1,13 Ereğli Demir Çelik 51.485.000.000 1,29 Enka İnşaat 41.440.000.000 0,84 Bim Mağazalar 39.346.560.000 5,48 ASELSAN 33.607.200.000 1,88 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,54 Sasa Polyester 32.934.400.000 11,41 İskenderun Demir Çelik 32.277.000.000 1,47 Turkcell 31.394.000.000 1,51 Akbank 27.716.000.000 0,44 Türk Telekom 24.185.000.000 2,01 Gübre Fabrikaları 23.279.800.000 21,55 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,34 Tüpraş 22.675.458.560 1,98 Arçelik 21.339.496.714 1,54 Şişe Cam 21.228.073.409 0,96 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,42 Sabancı Holding 18.363.635.379 0,48 Türk Hava Yolları 17.139.600.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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