Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 726 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.848.916.000 10,34 Koç Holding 51.681.602.259 1,12 Ereğli Demir Çelik 51.590.000.000 1,30 Enka İnşaat 43.120.000.000 0,88 Bim Mağazalar 40.469.880.000 5,64 Sasa Polyester 35.175.400.000 12,19 ASELSAN 34.245.600.000 1,92 İskenderun Demir Çelik 33.698.000.000 1,53 Garanti Bankası 30.870.000.000 0,50 Turkcell 30.712.000.000 1,48 Akbank 25.896.000.000 0,41 Türk Telekom 23.905.000.000 1,99 Gübre Fabrikaları 23.313.200.000 21,58 Tüpraş 22.600.332.800 1,97 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Arçelik 22.272.001.637 1,61 Şişe Cam 21.411.866.253 0,96 Yapı ve Kredi Bankası 19.090.335.902 0,40 Sabancı Holding 17.465.857.649 0,46 Koza Altın 17.263.000.000 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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