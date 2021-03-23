Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 73.515.645.000 10,44 Ereğli Demir Çelik 53.900.000.000 1,35 Koç Holding 51.630.884.298 1,11 Enka İnşaat 44.240.000.000 0,90 Bim Mağazalar 41.107.440.000 5,73 SASA Polyester 36.221.200.000 12,55 İskenderun Demir Çelik 34.945.000.000 1,59 ASELSAN 34.291.200.000 1,92 Turkcell 32.758.000.000 1,58 Garanti Bankası 30.198.000.000 0,49 Akbank 24.960.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 23.647.200.000 21,89 Türk Telekom 23.555.000.000 1,96 Arçelik 22.231.457.945 1,61 Tüpraş 22.199.662.080 1,94 Şişe Cam 21.656.923.377 0,98 İş Bankası (C) 21.644.855.700 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,39 Koza Altın 17.629.000.000 2,33 Coca Cola İçecek 17.424.398.567 2,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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