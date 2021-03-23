Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.515.645.000
|10,44
|Ereğli Demir Çelik
|53.900.000.000
|1,35
|Koç Holding
|51.630.884.298
|1,11
|Enka İnşaat
|44.240.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|5,73
|SASA Polyester
|36.221.200.000
|12,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.945.000.000
|1,59
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,92
|Turkcell
|32.758.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|30.198.000.000
|0,49
|Akbank
|24.960.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|23.647.200.000
|21,89
|Türk Telekom
|23.555.000.000
|1,96
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,61
|Tüpraş
|22.199.662.080
|1,94
|Şişe Cam
|21.656.923.377
|0,98
|İş Bankası (C)
|21.644.855.700
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Koza Altın
|17.629.000.000
|2,33
|Coca Cola İçecek
|17.424.398.567
|2,27
Kaynak: AA
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