Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 782 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.270.008.000
|10,40
|Koç Holding
|52.645.243.518
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|48.370.000.000
|1,22
|Enka İnşaat
|45.080.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|5,87
|SASA Polyester
|38.993.400.000
|13,51
|ASELSAN
|34.701.600.000
|1,94
|Turkcell
|33.264.000.000
|1,60
|İskenderun Demir Çelik
|31.697.000.000
|1,44
|Garanti Bankası
|30.534.000.000
|0,49
|Akbank
|25.740.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,03
|Gübre Fabrikaları
|24.114.800.000
|22,32
|Arçelik
|23.218.021.124
|1,68
|Tüpraş
|22.950.919.680
|2,01
|İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,33
|Şişe Cam
|22.085.773.345
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.090.335.902
|0,40
|Koza Altın
|17.964.500.000
|2,38
|Sabancı Holding
|17.935.150.553
|0,47
Kaynak: AA
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