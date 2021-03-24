Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 782 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 73.270.008.000 10,40 Koç Holding 52.645.243.518 1,14 Ereğli Demir Çelik 48.370.000.000 1,22 Enka İnşaat 45.080.000.000 0,92 Bim Mağazalar 42.139.680.000 5,87 SASA Polyester 38.993.400.000 13,51 ASELSAN 34.701.600.000 1,94 Turkcell 33.264.000.000 1,60 İskenderun Demir Çelik 31.697.000.000 1,44 Garanti Bankası 30.534.000.000 0,49 Akbank 25.740.000.000 0,41 Türk Telekom 24.465.000.000 2,03 Gübre Fabrikaları 24.114.800.000 22,32 Arçelik 23.218.021.124 1,68 Tüpraş 22.950.919.680 2,01 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,33 Şişe Cam 22.085.773.345 1,00 Yapı ve Kredi Bankası 19.090.335.902 0,40 Koza Altın 17.964.500.000 2,38 Sabancı Holding 17.935.150.553 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik

AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var

Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır

"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında

Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi

Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek