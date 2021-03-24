Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.708.552.000 10,32 Koç Holding 51.529.448.376 1,11 Ereğli Demir Çelik 50.225.000.000 1,26 Enka İnşaat 44.800.000.000 0,91 Bim Mağazalar 41.896.800.000 5,84 Sasa Polyester 39.259.000.000 13,60 ASELSAN 34.861.200.000 1,95 Turkcell 33.330.000.000 1,60 İskenderun Demir Çelik 32.625.000.000 1,48 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,49 Gübre Fabrikaları 25.651.200.000 23,75 Akbank 25.532.000.000 0,41 Türk Telekom 24.360.000.000 2,02 Arçelik 23.988.351.278 1,74 Tüpraş 23.063.608.320 2,01 Şişe Cam 22.606.519.735 1,02 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.836.924.363 0,40 Coca Cola İçecek 18.378.289.000 2,40 Koza Altın 18.117.000.000 2,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi

Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına da tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi

3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara

AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı

İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi

Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu