Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.708.552.000 10,32 Koç Holding 51.529.448.376 1,11 Ereğli Demir Çelik 50.225.000.000 1,26 Enka İnşaat 44.800.000.000 0,91 Bim Mağazalar 41.896.800.000 5,84 SASA Polyester 39.259.000.000 13,60 ASELSAN 34.861.200.000 1,95 Turkcell 33.330.000.000 1,60 İskenderun Demir Çelik 32.625.000.000 1,48 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,49 Gübre Fabrikaları 25.651.200.000 23,75 Akbank 25.532.000.000 0,41 Türk Telekom 24.360.000.000 2,02 Arçelik 23.988.351.278 1,74 Tüpraş 23.063.608.320 2,01 Şişe Cam 22.606.519.735 1,02 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.836.924.363 0,40 Coca Cola İçecek 18.378.289.000 2,40 Koza Altın 18.117.000.000 2,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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