Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 808 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.708.552.000
|10,32
|Koç Holding
|51.529.448.376
|1,11
|Ereğli Demir Çelik
|50.225.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|44.800.000.000
|0,91
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|5,84
|SASA Polyester
|39.259.000.000
|13,60
|ASELSAN
|34.861.200.000
|1,95
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,60
|İskenderun Demir Çelik
|32.625.000.000
|1,48
|Garanti Bankası
|30.240.000.000
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|25.651.200.000
|23,75
|Akbank
|25.532.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,02
|Arçelik
|23.988.351.278
|1,74
|Tüpraş
|23.063.608.320
|2,01
|Şişe Cam
|22.606.519.735
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,40
|Coca Cola İçecek
|18.378.289.000
|2,40
|Koza Altın
|18.117.000.000
|2,40
Kaynak: AA
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