Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 782 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 69.550.362.000 9,87 Koç Holding 50.768.678.961 1,10 Ereğli Demir Çelik 48.020.000.000 1,21 Enka İnşaat 44.128.000.000 0,90 Bim Mağazalar 42.716.520.000 5,95 Sasa Polyester 37.648.800.000 13,04 ASELSAN 34.336.800.000 1,92 Turkcell 32.956.000.000 1,59 İskenderun Demir Çelik 32.190.000.000 1,46 Garanti Bankası 29.358.000.000 0,47 Akbank 25.220.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 24.699.300.000 22,86 Türk Telekom 24.255.000.000 2,01 Arçelik 24.231.613.431 1,75 Tüpraş 23.639.572.480 2,07 Şişe Cam 22.116.405.486 1,00 İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,32 Koza Altın 18.315.250.000 2,42 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,38 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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