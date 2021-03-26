Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 68.708.178.000 9,75 Koç Holding 50.591.166.098 1,09 Ereğli Demir Çelik 47.635.000.000 1,20 Enka İnşaat 43.288.000.000 0,88 Bim Mağazalar 41.957.520.000 5,85 Sasa Polyester 37.067.800.000 12,84 ASELSAN 34.382.400.000 1,92 Turkcell 32.582.000.000 1,57 İskenderun Demir Çelik 31.813.000.000 1,45 Garanti Bankası 29.316.000.000 0,47 Gübre Fabrikaları 25.050.000.000 23,19 Akbank 24.856.000.000 0,40 Türk Telekom 24.010.000.000 1,99 Arçelik 23.691.030.867 1,71 Tüpraş 23.414.195.200 2,05 Şişe Cam 22.483.991.172 1,01 İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,39 Coca Cola İçecek 18.047.606.983 2,36 Koza Altın 17.873.000.000 2,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı

Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü