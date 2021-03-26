Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|68.708.178.000
|9,75
|Koç Holding
|50.591.166.098
|1,09
|Ereğli Demir Çelik
|47.635.000.000
|1,20
|Enka İnşaat
|43.288.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|41.957.520.000
|5,85
|Sasa Polyester
|37.067.800.000
|12,84
|ASELSAN
|34.382.400.000
|1,92
|Turkcell
|32.582.000.000
|1,57
|İskenderun Demir Çelik
|31.813.000.000
|1,45
|Garanti Bankası
|29.316.000.000
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|25.050.000.000
|23,19
|Akbank
|24.856.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|1,99
|Arçelik
|23.691.030.867
|1,71
|Tüpraş
|23.414.195.200
|2,05
|Şişe Cam
|22.483.991.172
|1,01
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.047.606.983
|2,36
|Koza Altın
|17.873.000.000
|2,36
Kaynak: AA
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