Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 66.918.537.000 9,50 Koç Holding 48.816.037.463 1,05 Ereğli Demir Çelik 48.300.000.000 1,21 Bim Mağazalar 43.718.400.000 6,09 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Sasa Polyester 36.802.200.000 12,75 ASELSAN 33.858.000.000 1,89 Turkcell 32.516.000.000 1,56 İskenderun Demir Çelik 31.871.000.000 1,45 Garanti Bankası 28.896.000.000 0,47 Gübre Fabrikaları 24.565.700.000 22,74 Akbank 24.544.000.000 0,39 Türk Telekom 23.695.000.000 1,97 Arçelik 23.488.312.406 1,70 Tüpraş 23.439.237.120 2,05 Şişe Cam 22.637.151.875 1,02 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,39 Coca Cola İçecek 17.818.673.279 2,33 Koza Altın 17.781.500.000 2,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim

MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi

Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş

Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu

Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor

Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti