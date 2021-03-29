Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.918.350.000
|9,22
|Ereğli Demir Çelik
|51.135.000.000
|1,28
|Koç Holding
|48.435.652.755
|1,05
|Enka İnşaat
|47.880.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|6,00
|SASA Polyester
|36.818.800.000
|12,76
|ASELSAN
|34.473.600.000
|1,93
|İskenderun Demir Çelik
|33.060.000.000
|1,50
|Turkcell
|32.340.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|28.938.000.000
|0,47
|Akbank
|24.752.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|24.549.000.000
|22,73
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|1,97
|Tüpraş
|23.226.380.800
|2,03
|Şişe Cam
|22.698.416.156
|1,02
|Arçelik
|22.542.292.919
|1,63
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.060.325.522
|2,36
|Koza Altın
|17.995.000.000
|2,38
Kaynak: AA
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