Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 64.918.350.000 9,22 Ereğli Demir Çelik 51.135.000.000 1,28 Koç Holding 48.435.652.755 1,05 Enka İnşaat 47.880.000.000 0,97 Bim Mağazalar 43.050.480.000 6,00 SASA Polyester 36.818.800.000 12,76 ASELSAN 34.473.600.000 1,93 İskenderun Demir Çelik 33.060.000.000 1,50 Turkcell 32.340.000.000 1,56 Garanti Bankası 28.938.000.000 0,47 Akbank 24.752.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 24.549.000.000 22,73 Türk Telekom 23.730.000.000 1,97 Tüpraş 23.226.380.800 2,03 Şişe Cam 22.698.416.156 1,02 Arçelik 22.542.292.919 1,63 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,39 Coca Cola İçecek 18.060.325.522 2,36 Koza Altın 17.995.000.000 2,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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