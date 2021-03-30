Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 68.146.722.000 9,67 Ereğli Demir Çelik 50.225.000.000 1,26 Koç Holding 48.714.601.541 1,05 Enka İnşaat 46.984.000.000 0,96 Bim Mağazalar 43.232.640.000 6,02 Sasa Polyester 36.569.800.000 12,67 ASELSAN 34.200.000.000 1,91 İskenderun Demir Çelik 32.596.000.000 1,48 Turkcell 32.230.000.000 1,55 Garanti Bankası 28.686.000.000 0,46 Akbank 24.544.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 24.365.300.000 22,56 Türk Telekom 23.205.000.000 1,93 Tüpraş 22.800.668.160 1,99 Şişe Cam 22.667.784.016 1,02 Arçelik 22.299.030.765 1,61 İş Bankası (C) 21.689.855.400 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,39 Koza Altın 17.659.500.000 2,33 Coca Cola İçecek 17.526.146.880 2,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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