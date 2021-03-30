Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|68.146.722.000
|9,67
|Ereğli Demir Çelik
|50.225.000.000
|1,26
|Koç Holding
|48.714.601.541
|1,05
|Enka İnşaat
|46.984.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|43.232.640.000
|6,02
|Sasa Polyester
|36.569.800.000
|12,67
|ASELSAN
|34.200.000.000
|1,91
|İskenderun Demir Çelik
|32.596.000.000
|1,48
|Turkcell
|32.230.000.000
|1,55
|Garanti Bankası
|28.686.000.000
|0,46
|Akbank
|24.544.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|24.365.300.000
|22,56
|Türk Telekom
|23.205.000.000
|1,93
|Tüpraş
|22.800.668.160
|1,99
|Şişe Cam
|22.667.784.016
|1,02
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,61
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Koza Altın
|17.659.500.000
|2,33
|Coca Cola İçecek
|17.526.146.880
|2,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi