Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.374.907.000
|9,85
|Ereğli Demir Çelik
|52.115.000.000
|1,31
|Koç Holding
|49.450.011.975
|1,07
|Enka İnşaat
|46.256.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|43.414.800.000
|6,05
|Sasa Polyester
|36.901.800.000
|12,78
|ASELSAN
|34.245.600.000
|1,92
|İskenderun Demir Çelik
|33.031.000.000
|1,50
|Turkcell
|32.802.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,46
|Akbank
|24.544.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|24.215.000.000
|22,42
|Türk Telekom
|23.625.000.000
|1,96
|Arçelik
|22.893.671.585
|1,66
|Tüpraş
|22.662.937.600
|1,98
|Şişe Cam
|22.545.255.453
|1,02
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Coca Cola İçecek
|17.894.984.514
|2,34
|Koza Altın
|17.568.000.000
|2,32
Kaynak: AA
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