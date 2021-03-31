Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 70.006.545.000 9,94 Ereğli Demir Çelik 52.430.000.000 1,32 Koç Holding 49.297.858.092 1,06 Enka İnşaat 45.192.000.000 0,92 Bim Mağazalar 42.837.960.000 5,97 Sasa Polyester 38.030.600.000 13,18 İskenderun Demir Çelik 34.249.000.000 1,56 Aselsan 34.154.400.000 1,91 Turkcell 32.472.000.000 1,56 Garanti Bankası 28.140.000.000 0,45 Akbank 24.544.000.000 0,39 Gübre Fabrik. 24.365.300.000 22,56 Türk Telekom 23.940.000.000 1,99 Arçelik 22.988.273.534 1,66 Tüpraş 22.550.248.960 1,97 Şişe Cam 22.422.726.891 1,01 İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,32 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,39 Koza Altın 17.751.000.000 2,35 Coca Cola İçecek 17.742.362.045 2,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek

Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı

Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı

Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu