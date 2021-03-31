Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.006.545.000
|9,94
|Ereğli Demir Çelik
|52.430.000.000
|1,32
|Koç Holding
|49.297.858.092
|1,06
|Enka İnşaat
|45.192.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|42.837.960.000
|5,97
|Sasa Polyester
|38.030.600.000
|13,18
|İskenderun Demir Çelik
|34.249.000.000
|1,56
|Aselsan
|34.154.400.000
|1,91
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|28.140.000.000
|0,45
|Akbank
|24.544.000.000
|0,39
|Gübre Fabrik.
|24.365.300.000
|22,56
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|1,99
|Arçelik
|22.988.273.534
|1,66
|Tüpraş
|22.550.248.960
|1,97
|Şişe Cam
|22.422.726.891
|1,01
|İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.583.512.825
|0,39
|Koza Altın
|17.751.000.000
|2,35
|Coca Cola İçecek
|17.742.362.045
|2,32
Kaynak: AA
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