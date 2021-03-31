Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 753 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 61.760.160.000 8,77 Koç Holding 59.441.450.292 1,28 Ereğli Demir Çelik 58.800.000.000 1,48 Enka İnşaat 45.528.000.000 0,93 Bim Mağazalar 41.836.080.000 5,83 Aselsan 39.238.800.000 2,19 Sasa Polyester 38.561.800.000 13,36 Garanti Bankası 38.514.000.000 0,62 İskenderun Demir Çelik 37.120.000.000 1,69 Turkcell 36.740.000.000 1,77 Akbank 32.240.000.000 0,51 Türk Telekom 27.615.000.000 2,29 Gübre Fabrik. 27.571.700.000 48,56 Tüpraş 26.719.728.640 2,33 İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,39 Arçelik 24.109.982.354 1,74 Yapı ve Kredi Bank. 23.567.273.082 0,50 Şişe Cam 23.556.116.092 1,06 Sabancı Holding 22.158.786.691 0,58 Türk Hava Yolları 20.562.000.000 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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