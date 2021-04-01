Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 70.076.727.000 9,95 Ereğli Demir Çelik 53.970.000.000 1,36 Koç Holding 50.413.653.234 1,09 Bim Mağazalar 43.080.840.000 6,00 Sasa Polyester 38.927.000.000 13,49 ASELSAN 34.678.800.000 1,94 Turkcell 33.242.000.000 1,60 Garanti Bankası 28.896.000.000 0,47 Akbank 24.960.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 24.899.700.000 23,05 Türk Telekom 23.450.000.000 1,95 Tüpraş 23.013.524.480 2,01 Arçelik 22.974.758.970 1,66 Şişe Cam 22.514.623.313 1,01 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,39 Koza Altın 18.178.000.000 2,40 Sabancı Holding 17.996.362.671 0,47 Coca Cola İçecek 17.742.362.045 2,32 Türk Hava Yolları 17.733.000.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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