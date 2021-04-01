Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 799 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.550.549.000
|10,16
|Ereğli Demir Çelik
|53.445.000.000
|1,34
|Koç Holding
|51.022.268.766
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.898.680.000
|5,98
|SASA Polyester
|39.259.000.000
|13,60
|ASELSAN
|35.248.800.000
|1,97
|Turkcell
|33.616.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,47
|Akbank
|25.428.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.732.700.000
|22,90
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|1,97
|Tüpraş
|23.126.213.120
|2,02
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,34
|Arçelik
|22.907.186.150
|1,66
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,40
|Koza Altın
|18.422.000.000
|2,44
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,48
|Coca Cola İçecek
|17.945.858.670
|2,34
|Türk Hava Yolları
|17.940.000.000
|0,45
Kaynak: AA
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