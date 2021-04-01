Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.550.549.000 10,16 Ereğli Demir Çelik 53.445.000.000 1,34 Koç Holding 51.022.268.766 1,10 Bim Mağazalar 42.898.680.000 5,98 SASA Polyester 39.259.000.000 13,60 ASELSAN 35.248.800.000 1,97 Turkcell 33.616.000.000 1,62 Garanti Bankası 29.442.000.000 0,47 Akbank 25.428.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 24.732.700.000 22,90 Türk Telekom 23.730.000.000 1,97 Tüpraş 23.126.213.120 2,02 İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,34 Arçelik 22.907.186.150 1,66 Şişe Cam 22.729.048.297 1,02 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,40 Koza Altın 18.422.000.000 2,44 Sabancı Holding 18.343.231.340 0,48 Coca Cola İçecek 17.945.858.670 2,34 Türk Hava Yolları 17.940.000.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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