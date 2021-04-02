Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 817 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.919.098.000
|10,35
|Ereğli Demir Çelik
|53.375.000.000
|1,34
|Koç Holding
|51.326.576.532
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.323.720.000
|6,04
|SASA Polyester
|39.342.000.000
|13,63
|ASELSAN
|35.226.000.000
|1,97
|Turkcell
|33.462.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,48
|Akbank
|25.792.000.000
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|24.883.000.000
|23,03
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|1,99
|Tüpraş
|23.226.380.800
|2,03
|Arçelik
|22.947.729.842
|1,66
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.259.276.928
|0,40
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,49
|Koza Altın
|18.696.500.000
|2,47
|Coca Cola İçecek
|18.263.822.148
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.036.600.000
|0,46
Kaynak: AA
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