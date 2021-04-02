Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 817 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.919.098.000 10,35 Ereğli Demir Çelik 53.375.000.000 1,34 Koç Holding 51.326.576.532 1,11 Bim Mağazalar 43.323.720.000 6,04 SASA Polyester 39.342.000.000 13,63 ASELSAN 35.226.000.000 1,97 Turkcell 33.462.000.000 1,61 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,48 Akbank 25.792.000.000 0,41 Gübre Fabrikaları 24.883.000.000 23,03 Türk Telekom 23.940.000.000 1,99 Tüpraş 23.226.380.800 2,03 Arçelik 22.947.729.842 1,66 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,34 Şişe Cam 22.729.048.297 1,02 Yapı ve Kredi Bankası 19.259.276.928 0,40 Sabancı Holding 18.792.120.205 0,49 Koza Altın 18.696.500.000 2,47 Coca Cola İçecek 18.263.822.148 2,38 Türk Hava Yolları 18.036.600.000 0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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