Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

05.04.2021 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 798 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan72.638.370.00010,31
Ereğli Demir Çelik53.655.000.0001,35
Koç Holding50.768.678.9611,10
Bim Mağazalar42.898.680.0005,98
SASA Polyester39.425.000.00013,66
ASELSAN36.160.800.0002,02
Turkcell33.198.000.0001,60
Garanti Bankası28.938.000.0000,47
Akbank25.220.000.0000,40
Gübre Fabrikaları24.699.300.00022,86
Türk Telekom23.940.000.0001,99
Tüpraş22.988.482.5602,01
Arçelik22.853.127.8931,65
Şişe Cam22.759.680.4371,03
İş Bankası (C)22.364.850.9000,33
Koza Altın19.230.250.0002,54
Yapı ve Kredi Bankası18.752.453.8500,39
Sabancı Holding18.241.211.1430,48
Coca Cola İçecek17.984.014.2872,35
Türk Hava Yolları17.815.800.0000,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor         
12:21
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin         
12:05
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei