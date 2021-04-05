Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 72.638.370.000 10,31 Ereğli Demir Çelik 53.655.000.000 1,35 Koç Holding 50.768.678.961 1,10 Bim Mağazalar 42.898.680.000 5,98 SASA Polyester 39.425.000.000 13,66 ASELSAN 36.160.800.000 2,02 Turkcell 33.198.000.000 1,60 Garanti Bankası 28.938.000.000 0,47 Akbank 25.220.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 24.699.300.000 22,86 Türk Telekom 23.940.000.000 1,99 Tüpraş 22.988.482.560 2,01 Arçelik 22.853.127.893 1,65 Şişe Cam 22.759.680.437 1,03 İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,33 Koza Altın 19.230.250.000 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 18.752.453.850 0,39 Sabancı Holding 18.241.211.143 0,48 Coca Cola İçecek 17.984.014.287 2,35 Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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