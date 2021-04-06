Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 793 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 70.603.092.000 10,02 Ereğli Demir Çelik 53.865.000.000 1,35 Koç Holding 50.439.012.215 1,09 Bim Mağazalar 42.321.840.000 5,90 SASA Polyester 38.910.400.000 13,48 ASELSAN 35.750.400.000 2,00 Turkcell 33.022.000.000 1,59 Garanti Bankası 28.980.000.000 0,47 Gübre Fabrikaları 26.235.700.000 24,29 Akbank 25.272.000.000 0,40 Türk Telekom 23.800.000.000 1,98 Tüpraş 23.038.566.400 2,01 Şişe Cam 22.729.048.297 1,02 Arçelik 22.717.982.252 1,64 İş Bankası (C) 22.229.851.800 0,33 Koza Altın 18.971.000.000 2,51 Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,39 Coca Cola İçecek 18.429.163.156 2,41 Türk Hava Yolları 18.036.600.000 0,46 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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