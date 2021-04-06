Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 793 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.603.092.000
|10,02
|Ereğli Demir Çelik
|53.865.000.000
|1,35
|Koç Holding
|50.439.012.215
|1,09
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|5,90
|SASA Polyester
|38.910.400.000
|13,48
|ASELSAN
|35.750.400.000
|2,00
|Turkcell
|33.022.000.000
|1,59
|Garanti Bankası
|28.980.000.000
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|26.235.700.000
|24,29
|Akbank
|25.272.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|23.800.000.000
|1,98
|Tüpraş
|23.038.566.400
|2,01
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,64
|İş Bankası (C)
|22.229.851.800
|0,33
|Koza Altın
|18.971.000.000
|2,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.429.163.156
|2,41
|Türk Hava Yolları
|18.036.600.000
|0,46
|Sabancı Holding
|17.894.342.475
|0,47
Kaynak: AA
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