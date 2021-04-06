Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

06.04.2021 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 793 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 793 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan70.603.092.00010,02
Ereğli Demir Çelik53.865.000.0001,35
Koç Holding50.439.012.2151,09
Bim Mağazalar42.321.840.0005,90
SASA Polyester38.910.400.00013,48
ASELSAN35.750.400.0002,00
Turkcell33.022.000.0001,59
Garanti Bankası28.980.000.0000,47
Gübre Fabrikaları26.235.700.00024,29
Akbank25.272.000.0000,40
Türk Telekom23.800.000.0001,98
Tüpraş23.038.566.4002,01
Şişe Cam22.729.048.2971,02
Arçelik22.717.982.2521,64
İş Bankası (C)22.229.851.8000,33
Koza Altın18.971.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bankası18.667.983.3380,39
Coca Cola İçecek18.429.163.1562,41
Türk Hava Yolları18.036.600.0000,46
Sabancı Holding17.894.342.4750,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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