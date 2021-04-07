Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 769 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.936.176.000
|9,64
|Ereğli Demir Çelik
|53.725.000.000
|1,35
|Koç Holding
|48.892.114.404
|1,06
|Bim Mağazalar
|41.502.120.000
|5,78
|SASA Polyester
|37.947.600.000
|13,15
|ASELSAN
|35.180.400.000
|1,97
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|28.266.000.000
|0,46
|Gübre Fabrikaları
|24.883.000.000
|23,03
|Akbank
|24.700.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|23.520.000.000
|1,95
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,64
|Tüpraş
|22.587.811.840
|1,97
|Şişe Cam
|22.422.726.891
|1,01
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Koza Altın
|18.498.250.000
|2,45
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,38
|Coca Cola İçecek
|18.060.325.522
|2,36
|Türk Hava Yolları
|17.788.200.000
|0,45
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,46
Kaynak: AA
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