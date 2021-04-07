Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 769 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.936.176.000 9,64 Ereğli Demir Çelik 53.725.000.000 1,35 Koç Holding 48.892.114.404 1,06 Bim Mağazalar 41.502.120.000 5,78 SASA Polyester 37.947.600.000 13,15 ASELSAN 35.180.400.000 1,97 Turkcell 33.286.000.000 1,60 Garanti Bankası 28.266.000.000 0,46 Gübre Fabrikaları 24.883.000.000 23,03 Akbank 24.700.000.000 0,39 Türk Telekom 23.520.000.000 1,95 Arçelik 22.717.982.252 1,64 Tüpraş 22.587.811.840 1,97 Şişe Cam 22.422.726.891 1,01 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,32 Koza Altın 18.498.250.000 2,45 Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,38 Coca Cola İçecek 18.060.325.522 2,36 Türk Hava Yolları 17.788.200.000 0,45 Sabancı Holding 17.547.473.807 0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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