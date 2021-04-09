Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.672.900.000
|9,47
|Ereğli Demir Çelik
|56.980.000.000
|1,43
|Koç Holding
|48.993.550.326
|1,06
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|5,87
|SASA Polyester
|37.333.400.000
|12,93
|ASELSAN
|35.020.800.000
|1,96
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|28.308.000.000
|0,46
|Akbank
|24.804.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|24.231.700.000
|22,43
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|1,97
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,02
|Tüpraş
|22.237.224.960
|1,94
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,61
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,38
|Coca Cola İçecek
|17.933.140.131
|2,34
|Koza Altın
|17.857.750.000
|2,36
|Sabancı Holding
|17.527.069.767
|0,46
|Türk Hava Yolları
|17.125.800.000
|0,43
Kaynak: AA
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