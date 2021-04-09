Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 66.672.900.000 9,47 Ereğli Demir Çelik 56.980.000.000 1,43 Koç Holding 48.993.550.326 1,06 Bim Mağazalar 42.139.680.000 5,87 SASA Polyester 37.333.400.000 12,93 ASELSAN 35.020.800.000 1,96 Turkcell 33.484.000.000 1,61 Garanti Bankası 28.308.000.000 0,46 Akbank 24.804.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 24.231.700.000 22,43 Türk Telekom 23.695.000.000 1,97 Şişe Cam 22.575.887.594 1,02 Tüpraş 22.237.224.960 1,94 Arçelik 22.204.428.816 1,61 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,38 Coca Cola İçecek 17.933.140.131 2,34 Koza Altın 17.857.750.000 2,36 Sabancı Holding 17.527.069.767 0,46 Türk Hava Yolları 17.125.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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