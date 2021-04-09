Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

09.04.2021 13:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 751 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan66.672.900.0009,47
Ereğli Demir Çelik56.980.000.0001,43
Koç Holding48.993.550.3261,06
Bim Mağazalar42.139.680.0005,87
SASA Polyester37.333.400.00012,93
ASELSAN35.020.800.0001,96
Turkcell33.484.000.0001,61
Garanti Bankası28.308.000.0000,46
Akbank24.804.000.0000,39
Gübre Fabrikaları24.231.700.00022,43
Türk Telekom23.695.000.0001,97
Şişe Cam22.575.887.5941,02
Tüpraş22.237.224.9601,94
Arçelik22.204.428.8161,61
İş Bankası (C)21.869.854.2000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.161.160.2610,38
Coca Cola İçecek17.933.140.1312,34
Koza Altın17.857.750.0002,36
Sabancı Holding17.527.069.7670,46
Türk Hava Yolları17.125.800.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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