Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 734 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 65.725.443.000 9,33 Ereğli Demir Çelik 57.085.000.000 1,43 Koç Holding 48.816.037.463 1,05 Bim Mağazalar 41.866.440.000 5,83 SASA Polyester 36.686.000.000 12,71 ASELSAN 34.519.200.000 1,93 Turkcell 33.264.000.000 1,60 Garanti Bankası 27.888.000.000 0,45 Akbank 24.752.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 23.881.000.000 22,11 Türk Telekom 23.345.000.000 1,94 Şişe Cam 22.330.830.469 1,01 Arçelik 22.204.428.816 1,61 Tüpraş 22.199.662.080 1,94 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,32 Coca Cola İçecek 18.441.881.695 2,41 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,37 Koza Altın 17.629.000.000 2,33 Sabancı Holding 17.343.433.414 0,46 Türk Hava Yolları 16.477.200.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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