Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 731 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 64.637.622.000 9,18 Ereğli Demir Çelik 57.470.000.000 1,44 Koç Holding 47.928.473.145 1,03 Bim Mağazalar 42.504.000.000 5,92 SASA Polyester 36.387.200.000 12,61 ASELSAN 34.177.200.000 1,91 Turkcell 33.352.000.000 1,60 Garanti Bankası 27.846.000.000 0,45 Akbank 24.596.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 23.296.500.000 21,57 Türk Telekom 23.135.000.000 1,92 Şişe Cam 22.330.830.469 1,01 Tüpraş 21.949.242.880 1,92 Arçelik 21.771.962.765 1,58 İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,32 Coca Cola İçecek 18.149.355.296 2,37 Koza Altın 17.583.250.000 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,37 Sabancı Holding 17.221.009.178 0,45 Türk Hava Yolları 16.242.600.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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