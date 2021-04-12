Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 731 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.637.622.000
|9,18
|Ereğli Demir Çelik
|57.470.000.000
|1,44
|Koç Holding
|47.928.473.145
|1,03
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|5,92
|SASA Polyester
|36.387.200.000
|12,61
|ASELSAN
|34.177.200.000
|1,91
|Turkcell
|33.352.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|27.846.000.000
|0,45
|Akbank
|24.596.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|23.296.500.000
|21,57
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|1,92
|Şişe Cam
|22.330.830.469
|1,01
|Tüpraş
|21.949.242.880
|1,92
|Arçelik
|21.771.962.765
|1,58
|İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,32
|Coca Cola İçecek
|18.149.355.296
|2,37
|Koza Altın
|17.583.250.000
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,37
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,45
|Türk Hava Yolları
|16.242.600.000
|0,41
Kaynak: AA
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