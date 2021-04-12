Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 705 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 64.567.440.000 9,17 Ereğli Demir Çelik 57.400.000.000 1,44 Koç Holding 47.066.267.808 1,02 Bim Mağazalar 41.927.160.000 5,84 SASA Polyester 35.358.000.000 12,25 ASELSAN 34.314.000.000 1,92 Turkcell 32.494.000.000 1,56 Garanti Bankası 27.804.000.000 0,45 Akbank 24.440.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 22.879.000.000 21,18 Türk Telekom 22.435.000.000 1,86 Şişe Cam 22.208.301.907 1,00 Tüpraş 21.786.470.400 1,90 İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,32 Arçelik 21.501.671.483 1,56 Coca Cola İçecek 18.073.044.061 2,36 Yapı ve Kredi Bankası 17.485.396.158 0,37 Koza Altın 17.064.750.000 2,26 Sabancı Holding 16.894.544.549 0,44 Türk Hava Yolları 16.518.600.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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