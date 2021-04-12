Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 705 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.567.440.000
|9,17
|Ereğli Demir Çelik
|57.400.000.000
|1,44
|Koç Holding
|47.066.267.808
|1,02
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|5,84
|SASA Polyester
|35.358.000.000
|12,25
|ASELSAN
|34.314.000.000
|1,92
|Turkcell
|32.494.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|27.804.000.000
|0,45
|Akbank
|24.440.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|22.879.000.000
|21,18
|Türk Telekom
|22.435.000.000
|1,86
|Şişe Cam
|22.208.301.907
|1,00
|Tüpraş
|21.786.470.400
|1,90
|İş Bankası (C)
|21.554.856.300
|0,32
|Arçelik
|21.501.671.483
|1,56
|Coca Cola İçecek
|18.073.044.061
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,37
|Koza Altın
|17.064.750.000
|2,26
|Sabancı Holding
|16.894.544.549
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.518.600.000
|0,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi