Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 689 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 63.093.618.000 8,96 Ereğli Demir Çelik 58.730.000.000 1,48 Koç Holding 46.406.934.315 1,00 Bim Mağazalar 42.200.400.000 5,88 SASA Polyester 34.644.200.000 12,00 ASELSAN 33.949.200.000 1,90 Turkcell 32.010.000.000 1,54 Garanti Bankası 27.804.000.000 0,45 Akbank 24.388.000.000 0,39 Türk Telekom 22.400.000.000 1,86 Gübre Fabrikaları 22.361.300.000 20,70 Şişe Cam 22.055.141.204 0,99 İş Bankası (C) 21.419.857.200 0,32 Tüpraş 21.385.799.680 1,87 Arçelik 21.353.011.278 1,55 Coca Cola İçecek 17.475.272.723 2,28 Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,36 Koza Altın 17.141.000.000 2,27 Sabancı Holding 16.547.675.880 0,44 Türk Hava Yolları 16.077.000.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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