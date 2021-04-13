Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 689 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|63.093.618.000
|8,96
|Ereğli Demir Çelik
|58.730.000.000
|1,48
|Koç Holding
|46.406.934.315
|1,00
|Bim Mağazalar
|42.200.400.000
|5,88
|SASA Polyester
|34.644.200.000
|12,00
|ASELSAN
|33.949.200.000
|1,90
|Turkcell
|32.010.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|27.804.000.000
|0,45
|Akbank
|24.388.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|22.400.000.000
|1,86
|Gübre Fabrikaları
|22.361.300.000
|20,70
|Şişe Cam
|22.055.141.204
|0,99
|İş Bankası (C)
|21.419.857.200
|0,32
|Tüpraş
|21.385.799.680
|1,87
|Arçelik
|21.353.011.278
|1,55
|Coca Cola İçecek
|17.475.272.723
|2,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,36
|Koza Altın
|17.141.000.000
|2,27
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.077.000.000
|0,41
Kaynak: AA
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