Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 693 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 66.076.353.000 9,38 Ereğli Demir Çelik 59.815.000.000 1,50 Koç Holding 46.939.472.906 1,01 Bim Mağazalar 42.109.320.000 5,87 SASA Polyester 35.125.600.000 12,17 ASELSAN 34.200.000.000 1,91 Turkcell 32.340.000.000 1,56 Garanti Bankası 28.140.000.000 0,45 Akbank 24.752.000.000 0,39 Türk Telekom 22.575.000.000 1,88 Gübre Fabrikaları 22.361.300.000 20,70 Şişe Cam 21.993.876.923 0,99 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,32 Tüpraş 21.636.218.880 1,89 Arçelik 21.596.273.432 1,56 Coca Cola İçecek 18.378.289.000 2,40 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,37 Koza Altın 17.171.500.000 2,27 Sabancı Holding 16.874.140.509 0,44 Türk Hava Yolları 16.463.400.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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