Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 718 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 66.321.990.000 9,42 Ereğli Demir Çelik 60.025.000.000 1,51 Koç Holding 46.660.524.120 1,01 Bim Mağazalar 42.291.480.000 5,89 SASA Polyester 38.628.200.000 13,38 ASELSAN 34.906.800.000 1,95 Turkcell 32.956.000.000 1,59 Garanti Bankası 29.064.000.000 0,47 Akbank 25.480.000.000 0,40 Gübre Fabrikaları 23.647.200.000 21,89 Türk Telekom 23.030.000.000 1,91 İş Bankası (C) 22.454.850.300 0,33 Şişe Cam 22.238.934.048 1,00 Arçelik 22.028.739.483 1,59 Tüpraş 21.886.638.080 1,91 Coca Cola İçecek 18.136.636.757 2,37 Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,38 Koza Altın 17.583.250.000 2,32 Sabancı Holding 17.159.797.060 0,45 Türk Hava Yolları 16.587.600.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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