Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.795.625.000
|9,34
|Ereğli Demir Çelik
|61.320.000.000
|1,54
|Koç Holding
|47.193.062.711
|1,02
|Bim Mağazalar
|42.078.960.000
|5,86
|SASA Polyester
|38.628.200.000
|13,38
|ASELSAN
|34.884.000.000
|1,95
|Turkcell
|32.802.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|29.358.000.000
|0,47
|Akbank
|25.688.000.000
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|23.296.500.000
|21,57
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|1,92
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,33
|Şişe Cam
|22.514.623.313
|1,01
|Tüpraş
|22.299.829.760
|1,95
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,61
|Coca Cola İçecek
|18.314.696.304
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,38
|Koza Altın
|17.903.500.000
|2,37
|Sabancı Holding
|17.261.817.256
|0,45
|Türk Hava Yolları
|16.463.400.000
|0,42
Kaynak: AA
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