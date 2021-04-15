Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 727 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.560.000.000 1,60 Ford Otosan 62.777.799.000 8,91 Koç Holding 47.522.729.457 1,03 Bim Mağazalar 41.927.160.000 5,84 SASA Polyester 39.375.200.000 13,64 ASELSAN 34.678.800.000 1,94 Turkcell 32.846.000.000 1,58 Garanti Bankası 31.164.000.000 0,50 Akbank 26.728.000.000 0,42 İş Bankası (C) 23.309.844.600 0,34 Gübre Fabrikaları 23.162.900.000 21,44 Türk Telekom 23.065.000.000 1,92 Tüpraş 22.537.728.000 1,97 Şişe Cam 22.453.359.032 1,01 Arçelik 21.988.195.791 1,59 Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,39 Coca Cola İçecek 18.314.696.304 2,39 Koza Altın 17.903.500.000 2,37 Sabancı Holding 17.282.221.296 0,45 Türk Hava Yolları 16.573.800.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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