Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.988.532.000
|9,23
|Ereğli Demir Çelik
|64.190.000.000
|1,61
|Koç Holding
|46.102.626.549
|0,99
|Bim Mağazalar
|41.714.640.000
|5,81
|SASA Polyester
|37.300.200.000
|12,92
|ASELSAN
|34.678.800.000
|1,94
|Turkcell
|33.176.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|30.576.000.000
|0,49
|Akbank
|25.844.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|1,92
|Gübre Fabrikaları
|22.762.100.000
|21,07
|Şişe Cam
|22.514.623.313
|1,01
|Tüpraş
|22.349.913.600
|1,95
|İş Bankası (C)
|22.094.852.700
|0,33
|Arçelik
|21.325.982.150
|1,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,38
|Coca Cola İçecek
|18.187.510.913
|2,37
|Koza Altın
|17.385.000.000
|2,30
|Sabancı Holding
|16.731.312.234
|0,44
|Türk Hava Yolları
|16.077.000.000
|0,41
Kaynak: AA
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