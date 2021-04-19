Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.560.000.000 1,60 Ford Otosan 61.514.523.000 8,73 Koç Holding 45.696.882.861 0,99 Bim Mağazalar 40.986.000.000 5,71 SASA Polyester 36.470.200.000 12,64 ASELSAN 34.108.800.000 1,91 Turkcell 32.956.000.000 1,59 Garanti Bankası 29.400.000.000 0,47 Akbank 24.960.000.000 0,40 Türk Telekom 22.295.000.000 1,85 Şişe Cam 22.269.566.188 1,00 Gübre Fabrikaları 21.960.500.000 20,33 Tüpraş 21.899.159.040 1,91 İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,32 Arçelik 20.934.059.791 1,51 Coca Cola İçecek 18.212.947.991 2,38 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,37 Koza Altın 17.003.750.000 2,25 Petkim 16.752.384.000 2,21 Sabancı Holding 16.139.595.094 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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