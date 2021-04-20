Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 656 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.175.000.000 1,59 Ford Otosan 63.093.618.000 8,96 Koç Holding 45.722.241.842 0,99 Bim Mağazalar 40.318.080.000 5,62 SASA Polyester 36.138.200.000 12,52 ASELSAN 33.926.400.000 1,90 Turkcell 32.802.000.000 1,58 Garanti Bankası 29.862.000.000 0,48 Akbank 25.324.000.000 0,40 Türk Telekom 22.540.000.000 1,87 Şişe Cam 22.147.037.626 1,00 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,32 Tüpraş 21.761.428.480 1,90 Arçelik 21.271.923.893 1,54 Gübre Fabrikaları 21.225.700.000 19,65 Coca Cola İçecek 18.022.169.905 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,38 Koza Altın 16.836.000.000 2,23 Petkim 16.651.008.000 2,19 Sabancı Holding 16.282.423.369 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor

Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli

Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı

Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı

Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım

Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı