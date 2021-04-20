Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 656 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.175.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|63.093.618.000
|8,96
|Koç Holding
|45.722.241.842
|0,99
|Bim Mağazalar
|40.318.080.000
|5,62
|SASA Polyester
|36.138.200.000
|12,52
|ASELSAN
|33.926.400.000
|1,90
|Turkcell
|32.802.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|29.862.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|22.540.000.000
|1,87
|Şişe Cam
|22.147.037.626
|1,00
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Tüpraş
|21.761.428.480
|1,90
|Arçelik
|21.271.923.893
|1,54
|Gübre Fabrikaları
|21.225.700.000
|19,65
|Coca Cola İçecek
|18.022.169.905
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,38
|Koza Altın
|16.836.000.000
|2,23
|Petkim
|16.651.008.000
|2,19
|Sabancı Holding
|16.282.423.369
|0,43
Kaynak: AA
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