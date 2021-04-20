Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 642 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.805.000.000 1,60 Ford Otosan 61.970.706.000 8,80 Koç Holding 45.291.139.173 0,98 Bim Mağazalar 39.862.680.000 5,56 SASA Polyester 36.188.000.000 12,54 ASELSAN 34.017.600.000 1,90 Turkcell 32.560.000.000 1,57 Garanti Bankası 29.778.000.000 0,48 Akbank 25.376.000.000 0,40 Türk Telekom 22.330.000.000 1,86 Şişe Cam 22.116.405.486 1,00 İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,32 Tüpraş 21.673.781.760 1,89 Arçelik 21.461.127.791 1,55 Gübre Fabrikaları 20.724.700.000 19,19 Coca Cola İçecek 18.518.192.930 2,42 Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,38 Petkim 16.651.008.000 2,19 Koza Altın 16.622.500.000 2,20 Sabancı Holding 16.119.191.055 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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