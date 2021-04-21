Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 616 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.455.000.000 1,59 Ford Otosan 59.338.881.000 8,42 Koç Holding 44.555.728.739 0,96 Bim Mağazalar 40.378.800.000 5,63 SASA Polyester 35.690.000.000 12,37 ASELSAN 33.242.400.000 1,86 Turkcell 32.296.000.000 1,55 Garanti Bankası 29.274.000.000 0,47 Akbank 25.064.000.000 0,40 Türk Telekom 21.945.000.000 1,82 Şişe Cam 21.595.659.096 0,97 Tüpraş 21.548.572.160 1,88 İş Bankası (C) 21.509.856.600 0,32 Arçelik 21.015.147.176 1,52 Gübre Fabrikaları 20.741.400.000 19,20 Coca Cola İçecek 18.009.451.366 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 17.485.396.158 0,37 Koza Altın 16.378.500.000 2,17 Petkim 16.270.848.000 2,14 Sabancı Holding 15.955.958.740 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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