Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 585 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.440.000.000 1,57 Ford Otosan 58.952.880.000 8,37 Koç Holding 43.338.497.675 0,94 Bim Mağazalar 39.832.320.000 5,55 SASA Polyester 37.018.000.000 12,83 ASELSAN 33.060.000.000 1,85 Turkcell 32.274.000.000 1,55 Garanti Bankası 29.232.000.000 0,47 Akbank 25.376.000.000 0,40 Şişe Cam 21.840.716.220 0,98 Türk Telekom 21.595.000.000 1,79 İş Bankası (C) 21.464.856.900 0,32 Tüpraş 21.285.632.000 1,86 Arçelik 20.515.108.304 1,48 Gübre Fabrikaları 19.956.500.000 18,47 Coca Cola İçecek 17.678.769.349 2,31 Yapı ve Kredi Bankası 17.485.396.158 0,37 Petkim 16.169.472.000 2,13 Koza Altın 16.027.750.000 2,12 Sabancı Holding 15.894.746.622 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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