Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 592 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.895.000.000 1,58 Ford Otosan 59.303.790.000 8,42 Koç Holding 42.958.112.967 0,93 Bim Mağazalar 39.953.760.000 5,57 SASA Polyester 36.951.600.000 12,80 ASELSAN 33.060.000.000 1,85 Turkcell 32.670.000.000 1,57 Garanti Bankası 29.610.000.000 0,48 Akbank 25.376.000.000 0,40 Şişe Cam 21.932.612.642 0,99 Tüpraş 21.786.470.400 1,90 İş Bankası (C) 21.644.855.700 0,32 Türk Telekom 21.560.000.000 1,79 Arçelik 20.907.030.663 1,51 Gübre Fabrikaları 20.424.100.000 18,91 Yapı ve Kredi Bankası 17.654.337.184 0,37 Coca Cola İçecek 17.322.650.254 2,26 Koza Altın 16.470.000.000 2,18 Petkim 16.093.440.000 2,12 Sabancı Holding 15.935.554.701 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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