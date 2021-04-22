Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 592 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.895.000.000
|1,58
|Ford Otosan
|59.303.790.000
|8,42
|Koç Holding
|42.958.112.967
|0,93
|Bim Mağazalar
|39.953.760.000
|5,57
|SASA Polyester
|36.951.600.000
|12,80
|ASELSAN
|33.060.000.000
|1,85
|Turkcell
|32.670.000.000
|1,57
|Garanti Bankası
|29.610.000.000
|0,48
|Akbank
|25.376.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|21.932.612.642
|0,99
|Tüpraş
|21.786.470.400
|1,90
|İş Bankası (C)
|21.644.855.700
|0,32
|Türk Telekom
|21.560.000.000
|1,79
|Arçelik
|20.907.030.663
|1,51
|Gübre Fabrikaları
|20.424.100.000
|18,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,37
|Coca Cola İçecek
|17.322.650.254
|2,26
|Koza Altın
|16.470.000.000
|2,18
|Petkim
|16.093.440.000
|2,12
|Sabancı Holding
|15.935.554.701
|0,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi