Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 604 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.965.000.000 1,58 Ford Otosan 59.093.244.000 8,39 Koç Holding 43.642.805.441 0,94 Bim Mağazalar 40.044.840.000 5,58 SASA Polyester 36.951.600.000 12,80 ASELSAN 33.174.000.000 1,86 Turkcell 33.000.000.000 1,59 Garanti Bankası 29.694.000.000 0,48 Akbank 25.324.000.000 0,40 Şişe Cam 22.208.301.907 1,00 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,32 Tüpraş 21.661.260.800 1,89 Türk Telekom 21.525.000.000 1,79 Arçelik 21.163.807.381 1,53 Gübre Fabrikaları 20.708.000.000 19,17 Coca Cola İçecek 18.034.888.444 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,37 Koza Altın 16.439.500.000 2,17 Sabancı Holding 16.078.382.976 0,42 Petkim 15.941.376.000 2,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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