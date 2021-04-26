Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 641 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.415.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|60.988.158.000
|8,66
|Koç Holding
|45.012.190.388
|0,97
|Bim Mağazalar
|40.105.560.000
|5,59
|SASA Polyester
|37.565.800.000
|13,01
|ASELSAN
|33.402.000.000
|1,87
|Turkcell
|33.396.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|29.862.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|22.238.934.048
|1,00
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,32
|Türk Telekom
|21.875.000.000
|1,82
|Tüpraş
|21.548.572.160
|1,88
|Arçelik
|21.258.409.329
|1,54
|Gübre Fabrikaları
|20.841.600.000
|19,29
|Coca Cola İçecek
|17.793.236.201
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,37
|Koza Altın
|16.500.500.000
|2,18
|Sabancı Holding
|16.384.443.566
|0,43
|Petkim
|16.245.504.000
|2,14
Kaynak: AA
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