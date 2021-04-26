Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 641 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.415.000.000 1,64 Ford Otosan 60.988.158.000 8,66 Koç Holding 45.012.190.388 0,97 Bim Mağazalar 40.105.560.000 5,59 SASA Polyester 37.565.800.000 13,01 ASELSAN 33.402.000.000 1,87 Turkcell 33.396.000.000 1,61 Garanti Bankası 29.862.000.000 0,48 Akbank 25.324.000.000 0,40 Şişe Cam 22.238.934.048 1,00 İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,32 Türk Telekom 21.875.000.000 1,82 Tüpraş 21.548.572.160 1,88 Arçelik 21.258.409.329 1,54 Gübre Fabrikaları 20.841.600.000 19,29 Coca Cola İçecek 17.793.236.201 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 17.654.337.184 0,37 Koza Altın 16.500.500.000 2,18 Sabancı Holding 16.384.443.566 0,43 Petkim 16.245.504.000 2,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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