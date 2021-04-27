Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 683 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.690.000.000 1,70 Ford Otosan 62.040.888.000 8,81 Koç Holding 46.787.319.023 1,01 Sasa Polyester 41.664.000.000 14,43 Bim Mağazalar 40.925.280.000 5,70 Aselsan 35.020.800.000 1,96 Turkcell 33.616.000.000 1,62 Garanti Bankası 30.072.000.000 0,48 Akbank 25.324.000.000 0,40 Arçelik 22.717.982.252 1,59 Şişe Cam 22.637.151.875 1,02 Türk Telekom 22.435.000.000 1,86 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,32 Tüpraş 21.611.176.960 1,89 Gübre Fabrik. 21.158.900.000 19,59 Coca Cola İçecek 18.708.971.016 2,44 Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,37 Türk Hava Yolları 16.656.600.000 0,42 Koza Altın 16.653.000.000 2,20 Sabancı Holding 16.568.079.920 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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