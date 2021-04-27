Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 683 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.690.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|62.040.888.000
|8,81
|Koç Holding
|46.787.319.023
|1,01
|Sasa Polyester
|41.664.000.000
|14,43
|Bim Mağazalar
|40.925.280.000
|5,70
|Aselsan
|35.020.800.000
|1,96
|Turkcell
|33.616.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|30.072.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,40
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,59
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|Türk Telekom
|22.435.000.000
|1,86
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,32
|Tüpraş
|21.611.176.960
|1,89
|Gübre Fabrik.
|21.158.900.000
|19,59
|Coca Cola İçecek
|18.708.971.016
|2,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.569.866.671
|0,37
|Türk Hava Yolları
|16.656.600.000
|0,42
|Koza Altın
|16.653.000.000
|2,20
|Sabancı Holding
|16.568.079.920
|0,44
Kaynak: AA
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