Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 680 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.075.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|62.567.253.000
|8,88
|Koç Holding
|46.330.857.374
|1,00
|SASA Polyester
|41.081.600.000
|14,23
|Bim Mağazalar
|40.560.960.000
|5,65
|ASELSAN
|35.317.200.000
|1,98
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,48
|Akbank
|25.220.000.000
|0,40
|Şişe Cam
|22.545.255.453
|1,02
|Türk Telekom
|22.505.000.000
|1,87
|Arçelik
|22.501.749.226
|1,58
|İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,32
|Tüpraş
|21.661.260.800
|1,89
|Gübre Fabrikaları
|20.708.000.000
|19,17
|Coca Cola İçecek
|19.535.676.058
|2,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.569.866.671
|0,37
|Koza Altın
|16.820.750.000
|2,22
|Sabancı Holding
|16.527.271.841
|0,43
|Petkim
|16.524.288.000
|2,18
Kaynak: AA
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