Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 680 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.075.000.000 1,71 Ford Otosan 62.567.253.000 8,88 Koç Holding 46.330.857.374 1,00 SASA Polyester 41.081.600.000 14,23 Bim Mağazalar 40.560.960.000 5,65 ASELSAN 35.317.200.000 1,98 Turkcell 33.550.000.000 1,61 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,48 Akbank 25.220.000.000 0,40 Şişe Cam 22.545.255.453 1,02 Türk Telekom 22.505.000.000 1,87 Arçelik 22.501.749.226 1,58 İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,32 Tüpraş 21.661.260.800 1,89 Gübre Fabrikaları 20.708.000.000 19,17 Coca Cola İçecek 19.535.676.058 2,55 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,37 Koza Altın 16.820.750.000 2,22 Sabancı Holding 16.527.271.841 0,43 Petkim 16.524.288.000 2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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