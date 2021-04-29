Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 704 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.165.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|62.918.163.000
|8,93
|Koç Holding
|46.990.190.867
|1,01
|SASA Polyester
|41.238.400.000
|13,76
|Bim Mağazalar
|40.500.240.000
|5,64
|ASELSAN
|34.450.800.000
|1,80
|Turkcell
|34.342.000.000
|1,65
|Garanti Bankası
|30.450.000.000
|0,49
|Akbank
|25.480.000.000
|0,40
|Arçelik
|23.704.545.431
|1,66
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Türk Telekom
|22.470.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,33
|Tüpraş
|21.949.242.880
|1,92
|Gübre Fabrikaları
|20.490.900.000
|18,97
|Coca Cola İçecek
|19.815.483.918
|2,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,38
|Petkim
|16.676.352.000
|2,20
|Sabancı Holding
|16.670.100.116
|0,44
|Koza Altın
|16.653.000.000
|2,20
Kaynak: AA
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