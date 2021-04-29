Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 701 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.410.000.000 1,64 Ford Otosan 62.181.252.000 8,83 Koç Holding 46.964.831.886 1,01 SASA Polyester 40.812.800.000 13,62 Bim Mağazalar 40.318.080.000 5,62 ASELSAN 34.245.600.000 1,79 Turkcell 34.144.000.000 1,64 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,48 Akbank 25.376.000.000 0,40 Arçelik 23.650.487.175 1,66 Şişe Cam 22.729.048.297 1,02 Türk Telekom 22.260.000.000 1,85 Tüpraş 22.024.368.640 1,92 İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,32 Gübre Fabrikaları 20.574.400.000 19,05 Coca Cola İçecek 19.472.083.362 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,37 Petkim 16.980.480.000 2,24 Sabancı Holding 16.547.675.880 0,44 Türk Hava Yolları 16.532.400.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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