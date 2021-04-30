Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 707 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.305.000.000 1,64 Ford Otosan 62.532.162.000 8,88 Koç Holding 46.483.011.256 1,00 SASA Polyester 40.364.800.000 13,47 Bim Mağazalar 39.953.760.000 5,57 ASELSAN 34.610.400.000 1,81 Turkcell 33.176.000.000 1,60 Garanti Bankası 30.366.000.000 0,48 Akbank 25.428.000.000 0,40 Arçelik 23.704.545.431 1,66 Şişe Cam 23.004.737.562 1,04 Türk Telekom 22.400.000.000 1,86 Tüpraş 22.099.494.400 1,93 İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,32 Gübre Fabrikaları 20.374.000.000 18,86 Coca Cola İçecek 19.701.017.066 2,57 Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,37 Koza Altın 17.293.500.000 2,10 Petkim 16.803.072.000 2,21 Türk Hava Yolları 16.780.800.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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