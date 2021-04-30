Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 707 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.305.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|62.532.162.000
|8,88
|Koç Holding
|46.483.011.256
|1,00
|SASA Polyester
|40.364.800.000
|13,47
|Bim Mağazalar
|39.953.760.000
|5,57
|ASELSAN
|34.610.400.000
|1,81
|Turkcell
|33.176.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|30.366.000.000
|0,48
|Akbank
|25.428.000.000
|0,40
|Arçelik
|23.704.545.431
|1,66
|Şişe Cam
|23.004.737.562
|1,04
|Türk Telekom
|22.400.000.000
|1,86
|Tüpraş
|22.099.494.400
|1,93
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,32
|Gübre Fabrikaları
|20.374.000.000
|18,86
|Coca Cola İçecek
|19.701.017.066
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,37
|Koza Altın
|17.293.500.000
|2,10
|Petkim
|16.803.072.000
|2,21
|Türk Hava Yolları
|16.780.800.000
|0,42
Kaynak: AA
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