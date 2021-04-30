Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.640.000.000 1,62 Ford Otosan 61.689.978.000 10,20 Koç Holding 46.432.293.296 1,00 SASA Polyester 40.096.000.000 13,38 Bim Mağazalar 39.468.000.000 5,50 ASELSAN 34.200.000.000 1,79 Turkcell 32.648.000.000 1,57 Garanti Bankası 30.282.000.000 0,48 Akbank 25.376.000.000 0,40 Arçelik 23.231.535.688 1,63 Şişe Cam 23.004.737.562 0,97 Türk Telekom 22.295.000.000 1,85 Tüpraş 21.974.284.800 1,92 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,32 Gübre Fabrik. 20.223.700.000 18,72 Coca Cola İçecek 20.057.136.161 2,62 Yapı ve Kredi Bank. 17.738.807.696 0,35 Koza Altın 17.232.500.000 2,10 Petkim 17.005.824.000 2,24 Türk Hava Yolları 16.877.400.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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