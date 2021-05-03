Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 722 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.080.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|61.584.705.000
|10,18
|Koç Holding
|46.609.806.159
|1,01
|SASA Polyester
|41.014.400.000
|13,69
|Bim Mağazalar
|39.710.880.000
|5,53
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,79
|Turkcell
|32.406.000.000
|1,49
|Garanti Bankası
|30.282.000.000
|0,48
|Akbank
|25.532.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|0,99
|Arçelik
|22.934.215.278
|1,61
|Türk Telekom
|22.505.000.000
|1,87
|Tüpraş
|22.299.829.760
|1,95
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,32
|Gübre Fabrikaları
|20.741.400.000
|19,20
|Coca Cola İçecek
|20.171.603.013
|2,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,35
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,44
|Koza Altın
|17.339.250.000
|2,11
|Petkim
|17.309.952.000
|2,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi